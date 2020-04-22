212 Alan Kodu Nerenin? 0212 Telefon Kodu Nereye Ait?

Özellikle bulunduğunuz şehrin dışından bir numara ile arama yapıldığında, alan kodu üzerinden aramanın hangi şehirden geldiğini anlayabilirsiniz. Diğer taraftan aramak istediğiniz şehir söz konusu olduğunda alan kodu ile beraber sabit numara üzerinden güvenli şekilde irtibat kurmanız mümkün.

212 Nerenin Alan Kodu?

Türkiye'de en çok bilinen ve internet üzerinden araştırılan alan kodları arasında 212 geliyor. Televizyonlardan ya da pek çok farklı noktadan bu alan kodu ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Çünkü 212 ile karşılaştığınız zaman bu alan kodunun İstanbul'a ait olduğunu anlamanız mümkün. Daha detaylı açıklamak gerekirse İstanbul'un Avrupa yakasına ait olduğu söylenebilir. Bu alan kodunu kapsayan ilçelere rahatlıkla bağlantı kurabilirsiniz. Aynı zamanda gelen bir arama üzerinden İstanbul Avrupa Yakası'ndan aradığınızı anlamanız bu şekilde mümkün.