213 Nerenin Telefon Kodu? +213 Hangi Ülkeye Ait?

213 Cezayir ülkesine ait telefon kodudur.

213 Nerenin Alan Kodu?

213 telefon koduna baktığımız zaman kodun yurt dışına ait olduğunu görüyoruz. 213 telefon kodu Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir ülkesine bağlı bir telefon kodudur. Dolayısıyla 213 numarası ile arandığınız zaman Cezayir tarafından arandığınıza emin olabilirsiniz.

+213 ile başlayan telefon numaralarından çağrı aldıysanız bu çağrı Cezayir ülkesinden gelmektedir. Yurt dışına kayıtlı olan bu numarayı Kuzey Afrika kıtasındaki Cezayir ülkesine ait olduğunu söyleyebiliriz. Cezayir Afrika'da ki en büyük ülkelerden biridir ve uluslararası resmi telefon kodu 213 ile başlar.