216 Alan Kodu Nerenin? 0216 Telefon Kodu Nereye Ait?
Bilindiği üzere her ilin bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodu üzerinden telefon numaralar tuşlanmak suretiyle ilgili noktaya ulaşım sağlanır. Aynı zamanda kişi hangi şehirden arandığına dair bilgi sahibi olabilmektedir. Bu yüzden şekillerin alan kodları konusunda internet üzerinden araştırma yapılmaktadır. Peki, 216 alan kodu nerenin? 0216 telefon kodu nereye ait? İşte detaylar.
Genelde en çok internette araştırılan numaralar 212 ya da 216’dır. Bu iki önemli alan kodu basın ya da televizyonlar üzerinden de çok sık karşılaşılan numaralar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bir arama geldiği zaman en sık görülen alan kodlarından biridir.
216 Nerenin Alan Kodu?
216 alan kodunun İstanbul'a ait olduğunu söylemek mümkün. Bildiğiniz üzere İstanbul iki farklı kod üzerinden çalışmaktadır. Bunlardan bir Anadolu Yakası diğeri ise Avrupa Yakası olarak öne çıkıyor. Avrupa Yakası 212 olarak bilinirken Anadolu Yakası ise 216 şeklinde belirlenmiş durumda. Yani İstanbul'un Anadolu Yakası'nda herhangi bir noktaya ulaşmak için 0216 alan kodu ilk olarak çevrilmelidir. Diğer yandan telefonunuza bir numara geldiğinde ve başında 0216 var ise, İstanbul Anadolu Yakası üzerinden arandığınızı anlayabilirsiniz.