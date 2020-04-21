216 Nerenin Telefon Kodu? +216 Hangi Ülkeye Ait?

İstanbul'da Avrupa Yakasında 212 il kodu kullanılır iken, Avrupa Yakasında ise, farklı olan bir il kodu kullanılmaktadır. İlk kez ne zaman kullanıldığı bilinmeyen Anadolu yakası ismi, İstanbul' un Asya bölgesinde kalan topraklara yönelik isimlendirilen bir bölgedir.

216 Nerenin Telefon Kodu?

216 il kodu, İstanbul'un Anadolu Yakasına aittir. Eğer ki gelen telefon, +90 216 ya da 0 216 ile başlıyor ise, aramanın Anadolu Yakasından yapıldığı bilinmelidir. İstanbul'da 216 il kodunun geçerli olduğu ilçeler ise, Ataşehir, Adalar, Beykoz, Kadıköy, Çekmeköy, Pendik, Şile, Kartal, Maltepe, Sultantepe, Sancaklı, Ümraniye, Üsküdar ve Tuzladır.

+216 Hangi Ülkeye Ait?

+216 telefon kodu Tunus Ülkesine ait olan bir telefon kodudur. Tunus, Kuzey Afrika bölgesinde yer alan bir bölgedir.