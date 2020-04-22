218 Nerenin Telefon Kodu? +218 Hangi Ülkeye Ait?

218 Libya'nın alan kodudur. Libya alan kodunu yazarken, rakamların başına diğer alan kodlarında olduğu gibi 00 konulur. Bu sayılar, + işareti ile temsil edilir.



218 Nerenin Alan Kodu?



Libya'nın alan kodu olan 218, dünyanın tüm ülkelerince aynı rakamın kullanılması ile görüşmesinin sağlanmasına yardımcı olur. Libya, Akdeniz kıyısında bulunan bir Kuzey Afrika ülkesidir. Libya'nın yağmur mevsimi Kasım'dan Mart'a kadardır. Sıcaklıklar Haziran ve Eylül ayları arasında 40 °C'ye ulaşabilir.



Libya'nın yerel para birimi Libya dinarıdır. LYD simgesi ile gösterilir. Döviz büroları kanunla belirlenir ve farklı yerlerde değişim yapılan herhangi bir döviz, hapis cezası ve para cezası gerektiren bir cezai suçtur. Libya'da tüm ödemeler nakittir. Uçak bileti alımları için kredi kartı ödemelerini kabul eden bazı yabancı havayolu ofisleri dışında kredi kartı kullanılmamaktadır.