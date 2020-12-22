Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

Bugünkü vaka sayısı, ölü sayısı kullanıcıların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük covid-19 tablosu değerlerini paylaşarak değerlendirmede bulunuyor. Yayımlanan son korona vaka sayısı 19.103 olarak açıklanmıştı. Diğer yandan vefat eden hasta sayısı da 254'e ulaşmıştı. Koronavirüs tablosunda son durum nedir?

22 ARALIK KORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Günlük korona tablosu Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr adresinden düzenli olarak açıklanıyor. Ancak 22 Aralık Salı gününde ise; 19.256 yeni vaka tespit edildi ve 251 kişi da hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU 21 ARALIK

Bakanlık tarafından erişime sunulan koronavirüs tablosunda; son 24 saatte 196.110 test yapıldı, 19.103 vaka tespit edildi, 3.412 hasta sayısına ulaşıldı, 34.419 hasta da iyileşti. Diğer yandan 254 kişi de hayatını kaybetti.