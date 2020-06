22 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Şimdiye dek 500 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü hakkında merak edilen bazı sorular yanıt bulmaya devam ediyor. Aşı ve ilaç çalışmalarına tüm hızla devam edilirken ülkelerdeki günün tabloları her geçen gün yayınlanıyor. Son günlerde vaka sayılarında artışın başlamasının ardından ülkemizdeki toplam vaka sayısı bugün 187.685'e ulaşırken, toplam can kaybı da 4.950'ye yükseldi.



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(21 HAZİRAN PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 40.096



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.192



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 23



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.412

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.945.240



TOPLAM VAKA SAYISI: 187.685



TOPLAM CAN KAYBI: 4.950



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 160.240





İSPANYA'DA ÖLÜMLERDE AZALMA!

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 323 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 324 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda son 7 günde 21 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (8) ve Castilla y Leon (6) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 125 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 504'e yükseldiği bilgisi verildi.

İkinci dalga görülen yerlerde tedbirler artırıldı

Öte yandan Kovid-19'a karşı mücadelede ülke genelinde "yeni normal" süreci başlasa da salgında ikinci dalga görülen yerlerde tedbirler tekrar artırıldı.

Ülkenin doğusundaki Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerinde Kovid-19 vakalarında ikinci dalganın tespit edildiği açıklandı.

Bu zamana kadar ikinci dalga görülen 36 yerde kontrolün sağlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, şu andaki en büyük endişesinin Aragon'daki vakalar olduğunu kaydetti.

Buralarda restoranların yüzde 50 (yeni normallikte yüzde 75), havuzların üçte bir (yeni normallikte yarı yarıya) kapasiteye geri döndüğü, serbest dolaşımın mecbur olmadıkça yapılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

Ayrıca güneydoğudaki Murcia bölgesinde, Bolivya'dan gelen 3 kişide çıkan Kovid-19'un şimdiye kadar 16 kişiye bulaştığının tespit edildiği, 60 kadar kişinin de tedbir için karantinaya alındığı açıklandı.

Barselona'da ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve kalabalığın tespit edildiği 6 plajın pazar günü öğleden sonra yerel güvenlik yetkilileri tarafından kapatıldığı açıklandı.

Plajlara kalabalıkları tespit eden sensörler yerleştiren Barselona Belediyesi, yüzde 60'a kadar doluluk oranına müsaade ederken, bunun üzerine çıkılması halinde müdahale ediyor.



VİRÜS, AMAZONLARI BİLE ETKİLEDİ!



Corona virüs salgını tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği coğrafyalardan biri haline gelen Latin Amerika'da Brezilya'nın kayıpları gün geçtikçe artıyor. 200 milyondan fazla bir nüfusa ev sahipliği yapan Brezilya'nın dünyaca ünlü Amazon bölgesi de salgından etkilendi.