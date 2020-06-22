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22.06.2020 - 19:19 |

22 Haziran On Numara canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 932. hafta On Numara sonuçları açıklanıyor

Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü gerçekleştirilen şans oyunu On Numara'da haftanın sonuçları açıklanıyor. MPİ tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 932. On Numara çekilişinde kazandıran şanslı numaraları bir araya getiriyoruz. İşte bu akşam 21:15'de yapılacak çekiliş öncesi geçtiğimiz haftanın sonuçları...

22 Haziran On Numara canlı çekilişi ne zaman saat kaçta? - 932. hafta On Numara sonuçları açıklanıyor

22 Haziran 2020 On Numara sonuçları belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilen On Numara yine nefesleri kesecek... 

15 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

5, 8, 14, 15, 19, 25, 30, 34, 38, 48, 50, 56, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77, 78

22 Haziran On Numara canlı çekilişi ne zaman saat kaçta - 932. hafta On Numara sonuçları açıklanıyor



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeye hak kazanmaktadır. Büyük ikramiye isabet eden numaraları tahmin edebilen olmadığı durumunda, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretmektedir.

 

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