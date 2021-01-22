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22.01.2021 - 18:00 |

22 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de korona vaka ayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile ilgili detayları açıklıyor. Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 22 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu belli oldu mu?

22 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de korona vaka ayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili detaylar koronavirüs tablosunda yer alıyor. Günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosunda iyileşen hasta ve test sayısı ile ilgili de detaylar yer alıyor. Bugünkü koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri merak konusu. İşte 22 Ocak korona tablosu ayrıntıları...

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

En son 21 Ocak koronavirüs tablosu paylaşıldı. 21 Ocak koronavirüs tablosunda 6.289 yeni vaka tespit edildi ve 153 kişi yaşamını yitirdi.

22 Ocak bugünkü koronavirüs tablosu Son dakika Türkiyede korona vaka ayısı ve ölü sayısı kaç oldu

22 OCAK TÜRKİYE KORONAVİRÜSTABLOSU AÇIKLANDI MI?

22 Ocak koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.

 

Araca malzeme yüklerken ölümden böyle döndü!Beyoğlu'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı ucuz atlattığını söyleyen Karagöz Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti dedi.
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