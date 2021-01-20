MEB son dakika açıkladı! 22 Ocak okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Son dakika habere göre; okullar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarla 15 Şubat'ı işaret etmişti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 Şubat'ta okullar açılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB son dakika yüz yüze eğitim açıklaması...
MEB, bir süredir uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitim sürecini sürdürüyor. Öğrenciler kadar öğretmen ve veliler de okulların açılacağı tarihi bekliyor. 22 Ocak'ta yarı yıl tatiline giren milyonlarca öğrenci yeni dönemde okulların açılmasını bekliyor. Ziya Selçuk daha önce katıldığı yayında okullarda yüz yüze eğitime ilişkin umut veren açıklama yaptı. Peki, 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı?
22 OCAK'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
MEB son dakika açıklamasıyla binlerce öğrenciyi sevindirdi. Buna göre, 22 Ocak'ta 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başlıyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' ifadelerine yer vermişti.