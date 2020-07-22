22 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu - 1342. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'da 22 Temmuz çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın her Çarşamba ve Cumartesi günleri şansını denediği Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 13, 19, 20, 23, 28, 39 oldu...



22 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



13, 19, 20, 23, 28, 39











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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır.



Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır.



16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir.



Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi ve çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.





Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon 1.5 TL'dir.