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20.05.2020 - 15:27 | | İHA

22 yaşındaki genç odasında ölü bulundu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya’da 22 yaşındaki genç odasında ölü bulundu.

22 yaşındaki genç odasında ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 751 sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde dışarı çıkıp gelen 22 yaşındaki Kemal Can Varol, odasına geçti. Bir süre sonra odaya giren anne oğlunun hareketsiz olduğunu görünce uyandırmaya çalıştı. Oğlunun kendine gelmemesi üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

22 yaşındaki genç odasında ölü bulundu

Eve gelen sağlık ekipleri Varol’un yaşamını kaybettiğini belirledi. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Varol’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin evden alınmasının ardından Varol’un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Anne Yasemin Varol, oğlunun arkasından, 'yavrum yavrum gitti oğlum benim' diye ağladı. Kemal Can Varol’un açıktan lise eğitimine devam ettiği öğrenildi.

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