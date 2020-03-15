MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu!
ABONE OL
15.03.2020 - 13:51 | | İHA

22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu!

Antalya’da 5 ay önce askerden gelen 22 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu.

22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu!

Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde işten eve gelen Adem Türker Hamurcu (22), odasına geçtikten sonra iddiaya göre, her sabah kendisini uyandıran 2 yaşındaki yeğeninin uyandırmaması için kapıyı kilitledi. Sabah saatlerinde Hamurcu’nun ablası, kardeşini uyandırmak istedi ancak odanın kapısını açan olmadı. Bunun üzerine odanın penceresine yönelen abla, kardeşini yatakta yüzüstü yatar halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hamurcu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

5 ay önce askerden geldiği belirtilen gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyunKırıkkale’de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Umreden dönen, Bursalı 403 kişilik grup karantinaya alındı

Umreden dönen, Bursalı 403 kişilik grup karantinaya alındı

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber