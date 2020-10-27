MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
ABONE OL
27.10.2020 - 10:11 | | DHA

22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Muhtarı Oktay Garip (22), bazı kişilerin yaşı küçük olduğu için muhtar olduğuna inanmadığını belirterek, "Bazen kimliğimi göstermek zorunda kalıyorum" dedi.

22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde oturan Oktay Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçildi. 1060 mahalleli Bursa'nın en genç muhtarı olan Oktay Garip, 13 bin 500 kişinin yaşadığı mahalleye, genç yaşta hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Muhtar olduğu mahallede doğup büyüdüğünü belirten Oktay Garip, "2019'daki yerel seçimlerde mahalleme muhtar olarak seçildim. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum. Genç olduğumuz için vatandaşlar şaşırıyorlar. Hatta bazen kimliği göstermek zorunda da kalabiliyorum. Bursa’da en genç muhtar benim. 22 yaşındayım. Türkiye’nin de en genç muhtarları arasında olduğumu biliyorum" dedi.

'BİR AMCA MUHTAR OLDUĞUMA İHTİMAL VERMEMİŞTİ'

Bir anısını anlatan Garip, “Bir amcamız bir gün yanıma geldi ve bana babamı sordu. Ben de ‘Babam evde’ dedim. O da ‘İmzalanacak belgem vardı’ dedi. Ben de, ‘Getir ben imzalayayım’ dedim. Muhtarın ben olduğuma ihtimal vermemişti. Sonrasında kimliğimi görünce şaşırdı ve bana çok genç olduğumu söyledi. Böyle bir anım oldu” ifadelerini kullandı.

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

Sıradaki Haber