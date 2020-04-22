MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 220 Nerenin Telefon Kodu? +220 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
22.04.2020 - 21:48 |

220 Nerenin Telefon Kodu? +220 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler birer ülke kodlarına sahiptir. Bunlardan birisi de 220 numaralı telefon kodudur. Peki, 220 nerenin telefon kodu? +220 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

220 Nerenin Telefon Kodu? +220 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodları yurtdışısından yapılan aramaların hangi ülkeden yapıldığını gösteren koddur. 220 numaralı telefon kodu ise konum olarak Afrika Kıtasının Kuzeyinde yer alan Gambiya ülkesine aittir.

220 Nerenin Alan Kodu?

Ülke kodları yurtdışı aramalarında telefon numaralarının en başında yer alır. Böylece gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı bilinir. 220 numaralı telefon kodu ise konum olarak Afrika Kıtasının Kuzeyinde yer alan Gambiya ülkesine ait bir telefon kodudur.

Gambiya ülkesinin başkenti Banjul'dur. Ülkenin nüfusu 1 milyondur. Afrika ülkelerinin arasına en küçük ülkedir. 220 numaralı telefon kodu ise konum olarak Afrika Kıtasının Kuzeyinde yer alan Gambiya ülkesine ait bir telefon kodudur. Böylelikle yurtdışından gelen aramalarda telefon kodunun +220 olması halinde bu aramanın Gambiya ülkesinden yapıldığı öğrenilir. Ülke kodlarından sonra ise alan kodları yer almaktadır.

 

Corona virüsü 5 dakikada test edecekİzmir'de yerli bir firma, daha hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip corona virüs (Covid-19) tanı kiti geliştirdi ve TÜBİTAK'tan destek aldı. Menderes ilçesinde bulunan İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren firma, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı yeni nesil bir test geliştirmek için çalışmalara başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

690 Nerenin Telefon Kodu? +690 Hangi Ülkeye Ait?

690 Nerenin Telefon Kodu? +690 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

2020 Aracı Muayenene Yaptırmama Cezası Ne Kadar Oldu? Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

2020 Aracı Muayenene Yaptırmama Cezası Ne Kadar Oldu? Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

Sıradaki Haber