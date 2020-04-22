220 Nerenin Telefon Kodu? +220 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodları yurtdışısından yapılan aramaların hangi ülkeden yapıldığını gösteren koddur. 220 numaralı telefon kodu ise konum olarak Afrika Kıtasının Kuzeyinde yer alan Gambiya ülkesine aittir.



220 Nerenin Alan Kodu?



Ülke kodları yurtdışı aramalarında telefon numaralarının en başında yer alır. Böylece gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı bilinir. 220 numaralı telefon kodu ise konum olarak Afrika Kıtasının Kuzeyinde yer alan Gambiya ülkesine ait bir telefon kodudur.



Gambiya ülkesinin başkenti Banjul'dur. Ülkenin nüfusu 1 milyondur. Afrika ülkelerinin arasına en küçük ülkedir. 220 numaralı telefon kodu ise konum olarak Afrika Kıtasının Kuzeyinde yer alan Gambiya ülkesine ait bir telefon kodudur. Böylelikle yurtdışından gelen aramalarda telefon kodunun +220 olması halinde bu aramanın Gambiya ülkesinden yapıldığı öğrenilir. Ülke kodlarından sonra ise alan kodları yer almaktadır.