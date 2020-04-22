221 Nerenin Telefon Kodu? +221 Hangi Ülkeye Ait?
Senegal'den size yÃ¶nelik olarak bir telefon aramasÄ± gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda gÃ¶receÄŸiniz alan kodu 221 olacaktÄ±r. Bu kod, gerÃ§ekleÅŸmekte olan aramanÄ±n Senegal'den yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterir. Bu noktada 221 kodu hakkÄ±nda bilgi edinmeniz size Ã¶nemli bir yarar saÄŸlayacaktÄ±r. Sizin iÃ§in 221 nerenin telefon kodu? +221 Hangi Ã¼lkeye ait detaylarÄ±yla derledik.Â
221 nerenin telefon kodu sorusunun cevabÄ± Senegal Ã¼lkesidir. Senegal dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã¼lkede bulunuyorsanÄ±z ve size bu Ã¼lkeden telefon Ã¼zerinden bir arama yapÄ±lÄ±yor ise 221 telefon kodunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.Â
Senegal dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunuz noktalarda size gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan tÃ¼m telefon aramalarÄ±nda, telefon numaralarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 221 alan kodunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Bu telefon kodunun nerenin olduÄŸunu bildiÄŸinizde size yapÄ±lan telefon aramasÄ±nÄ±n hangi Ã¼lkeden olduÄŸunu zorlanmadan anlayabilirsiniz.Â
221 Nerenin Alan Kodu?
+221 telefon kodunu gÃ¶ren bir kiÅŸinin aklÄ±na gelecek olan ilk soru +221 hangi Ã¼lkeye ait ÅŸeklinde olabilmektedir. Bu sorunun cevabÄ± elbette bir Afrika Ã¼lkesi olan Senegal devletidir.Â
Senegal'de yaÅŸayan bir kimse TÃ¼rkiye'de yahut Senegal dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan bir kiÅŸiye telefon ile arama gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinde kullanmakta olduÄŸu telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na +221 alan kodu gelecektir. Ã–rneÄŸin Senegal'den TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan bir kimseye telefon aramasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek olan numara ÅŸu ÅŸekildedir: + 221 XXX XXX XX XX