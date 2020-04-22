221 nerenin telefon kodu sorusunun cevabÄ± Senegal Ã¼lkesidir. Senegal dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã¼lkede bulunuyorsanÄ±z ve size bu Ã¼lkeden telefon Ã¼zerinden bir arama yapÄ±lÄ±yor ise 221 telefon kodunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.Â

Senegal dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunuz noktalarda size gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan tÃ¼m telefon aramalarÄ±nda, telefon numaralarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 221 alan kodunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Bu telefon kodunun nerenin olduÄŸunu bildiÄŸinizde size yapÄ±lan telefon aramasÄ±nÄ±n hangi Ã¼lkeden olduÄŸunu zorlanmadan anlayabilirsiniz.Â

221 Nerenin Alan Kodu?

+221 telefon kodunu gÃ¶ren bir kiÅŸinin aklÄ±na gelecek olan ilk soru +221 hangi Ã¼lkeye ait ÅŸeklinde olabilmektedir. Bu sorunun cevabÄ± elbette bir Afrika Ã¼lkesi olan Senegal devletidir.Â

Senegal'de yaÅŸayan bir kimse TÃ¼rkiye'de yahut Senegal dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan bir kiÅŸiye telefon ile arama gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinde kullanmakta olduÄŸu telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na +221 alan kodu gelecektir. Ã–rneÄŸin Senegal'den TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan bir kimseye telefon aramasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek olan numara ÅŸu ÅŸekildedir: + 221 XXX XXX XX XX