222 Alan Kodu Nerenin? 0222 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde bulunan her ilin alan kodları birbirinden farklıdır. Her ilin bir tane alan kodu bulunmaktadır. Fakat bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir.

222 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan alan kodlarından birisi de 222 numaralı alan kodudur. 222 numaralı alan kodu Eskişehir iline aittir. Fakat 3 haneli olan alan kodları kullanılırken başına 0 eklenerek 4 haneli şekilde kullanılır.

0222 numaralı alan kodu ülkemizde yer alan Eskişehir iline aittir. Başka bir şehirden Eskişehir'de bulunan bir sabit numara aranacak ise başına mutlaka Eskişehir'in alan kodu 0222 numarası eklenmelidir. Fakat aynı il içerisinde bir sabit numara aranacak ise alan koduna girmeye gerek duyulmaz. Alan kodu sadece şehirlerarası aramalarda kullanılmaktadır.