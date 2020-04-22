223 Nerenin Telefon Kodu? +223 Hangi Ülkeye Ait?
Dünya üzerine birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan her ülkenin birer telefon kodu vardır. Ülke kodları telefon numarasının en başında yer alır. Böylece aramaların hangi ülkelerden yapıldığı öğrenilir. Bunlardan birisi de 223 numaralı telefon kodudur. Peki, 223 nerenin telefon kodu? +223 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.
223 numaralı telefon kodu konum olarak Batı Afrika’da yer alan Mali ülkesine ait bir telefon kodudur. Ülkenin güney kısmında tropikal iklim hakimdir. Fakat kuzeyine gidildiğinde sıcaklık ve kuraklık başlar. Bu sebeple iklim yönünden değişiklik gösterebilir. Ülkede çöl olması ve şiddetli rüzgarların oluşması sebebiyle hayatı bazen olumsuz etkileyebilir.
223 Nerenin Alan Kodu?
Ülkelerin telefon kodları gelen aramalarda aramanın hangi ülkeden yapıldığını gösterir. 223 numaralı telefon kodu ise konum olarak Batı Afrika’da yer alan Mali ülkesine ait bir telefon kodudur.
+223 numaralı telefon kodu konum olarak Batı Afrika’da yer alan mali ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon kodunun +223 olması durumunda gelen ara Mali ülkesinden yapılıyor demektir.