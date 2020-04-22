22.04.2020 - 18:21 |
224 Alan Kodu Nerenin? 0224 Telefon Kodu Nereye Ait?
Ülkemizde 81 ilin de kendine has telefon alan kodları bulunmaktadır. Günümüzde pek çok kişi bu telefon alan kodlarını kullanarak diğer şehirlerin sabit telefonunu arayabilmektedir. Dolayısıyla bilinmeyen alan kodları ile aranan kişiler zaman zaman alan kodları üzerinden araştırmaya giderek nereye ait olduğunu sorgulamaktadırlar. İşte o kodlardan biri de 224 alan kodu. Peki, 224 alan kodu nerenin? 0224 telefon kodu nereye ait? Sizler için bütün bilgileri derledik.
224 telefon kodu ülkemizde ki illerden birine ait olup yurt dışına kayıtlı değildir. Son günlerde vatandaşlar farklı telefon kodları ile zaman zaman aranabiliyor. Dolayısıyla telefonunuza nereden çağrı geldiğini bilmekte fayda var.
224 Nerenin Alan Kodu?
224 alan kodu Bursa iline ait bir telefon kodudur. 224 ile başlanan kod numarası ile aradığınız zaman Bursa merkez ve ilçeleri tarafından aranıyorsunuz demektir.
0224 telefon kodu Bursa şehrine ait bir telefon kodudur. Bursa ilinin yerel sabit telefon kodları 0224 ile başlamaktadır. Bursa güney Marmara bölgesinde yer alır. Plakası ise 16'dır.