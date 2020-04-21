224 Nerenin Telefon Kodu? +224 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan bütün iller şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılmak üzere alan kodlarına sahiptir. Bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir.

224 nerenin Telefon Kodu?

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bu illerin hepsi alan kodlarına sahiptir. 224 numaralı alan kodu ise Bursa iline aittir. Alan kodlarının başına 0 konularak kullanılır. Şehirlerarası gelen aramalarda telefon numarasının önünde 0224 numaralı alan kodu bulunuyor ise bu arama Bursa'dan yapılıyor demektir.

+224 Hangi Ülkeye Ait?

+224 numaralı telefon kodu Kuzeybatı Afrika'da bulunan Gine ülkesine ait bir telefon koddur. Uluslararası gelen aramalarda ülke kodunun +224 olması durumunda bu aramın Gine ülkesinden yapıldığı bilinmektedir.