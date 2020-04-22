225 Nerenin Telefon Kodu? +225 Hangi Ülkeye Ait?

225 telefon kodu, yurtdışı ülkelerinden Fildişi Sahili'ne ait telefon kodudur. Eğer bu ülkede bulunan birisi ile görüşmek isterseniz öncelikle +225 telefon kodunu tuşlayarak, ardından da telefon numarasını tuşlamanız gerekir. Gelen aramalar konusunda da +225 telefon kodunu merak ederseniz bu kodu, Fildişi Sahili ülkesine ait bir koddur.

225 Nerenin Alan Kodu?

+225 ülke kodu ile gelen bir çağrı Fildişi Sahili ülkesinden size geliyor demektir. Çünkü her ülke, kendisine ait bir telefon kodu belirlemiştir. Fildişi Sahili telefon kodu ise +225 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple gelen aramalar konusunda ya da sizin yapacağınız aramalarda Fildişi Sahili ülkesi ile görüşmek isterseniz öncelikle +225 kodunu tuşlamalısınız. Bu ülke kodu olmadığı sürece Fildişi Sahili ülkesi ile görüşmeniz mümkün olmayacaktır.