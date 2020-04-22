225 Nerenin Telefon Kodu? +225 Hangi Ülkeye Ait?
Yurtdışı aramalarında mutlaka aranacak olan ülkenin telefon kodu kullanılmaktadır. Yurtdışı telefon kodları, ülkelere göre değişmekle beraber her ülke araması için o ülkenin telefon kodunu tuşlamak gerekir. Eğer Fildişi Sahili ülkesini aramak isterseniz de alan kodu kısmına +225 telefon kodunu eklemeniz gerekir. İşte 225 alan kodu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
225 telefon kodu, yurtdışı ülkelerinden Fildişi Sahili'ne ait telefon kodudur. Eğer bu ülkede bulunan birisi ile görüşmek isterseniz öncelikle +225 telefon kodunu tuşlayarak, ardından da telefon numarasını tuşlamanız gerekir. Gelen aramalar konusunda da +225 telefon kodunu merak ederseniz bu kodu, Fildişi Sahili ülkesine ait bir koddur.
225 Nerenin Alan Kodu?
+225 ülke kodu ile gelen bir çağrı Fildişi Sahili ülkesinden size geliyor demektir. Çünkü her ülke, kendisine ait bir telefon kodu belirlemiştir. Fildişi Sahili telefon kodu ise +225 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple gelen aramalar konusunda ya da sizin yapacağınız aramalarda Fildişi Sahili ülkesi ile görüşmek isterseniz öncelikle +225 kodunu tuşlamalısınız. Bu ülke kodu olmadığı sürece Fildişi Sahili ülkesi ile görüşmeniz mümkün olmayacaktır.