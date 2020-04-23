227 Nerenin Telefon Kodu? +227 Hangi Ülkeye Ait?

227 numaralı telefon kodu Nijerya ülkesine aittir. Nijerya ülkesi Batı Afrika’da yer alan bir ülkedir. Nijerya iklim olarak sıcak ve kurak bir iklime sahiptir.

227 Nerenin Alan Kodu?

227 numaralı telefon kodu Batı Afrika’da yer alan Nijerya ülkesine aittir. Ülke kodları uluslararası aramalarda telefon numaraların başında yer alır. Böylece gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı anlaşılır.

+227 numaralı telefon kodu Batı Afrika’da yer alan Nijerya ülkesine ait bir telefon kodudur. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının başında +227 numarası yer alıyor ise bu arama Nijerya ülkesinden yapılıyor demektir. Bunlar dışında ülke kodlarından sonra alan kodu yer alır. Böylece ilk olarak ülke kodları, daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası yer alır.