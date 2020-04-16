227 yerleşim yeri karantinada

Bakanlık, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde ise karantinanın son bulduğunu bildirdi. Dün karantina uygulanmasına karar verilen yerler şunlar:

Batman Kozluk’a bağlı Konaklı köyü ile Tepecik ve Yamaçlı mahallelerinde 3 ev, 2 bina.

Bursa’da Orhangazi İlçe Belediye binası.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi, Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyü.

Çankırı’nın Hıcıp köyü, Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi.

Rize’nin Kalkandere ilçe merkezi.

Manisa Alaşehir’e bağlı Caberfakılı Mahallesi ve Soma ilçesinde de Pelit Sokak’ta bulunan bir apartman.

Mardin Savur’a bağlı Yeşilalan Mahallesi.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde Yaylakent köyü.