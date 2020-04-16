MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 227 yerleşim yeri karantinada
ABONE OL
16.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

227 yerleşim yeri karantinada

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 58 ilde toplam 227 yerleşim yerinde karantina uygulandığını, bu yerleşim yerlerinde toplam nüfusun 251 bin 726 olduğunu açıkladı.

227 yerleşim yeri karantinada

Bakanlık, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde ise karantinanın son bulduğunu bildirdi. Dün karantina uygulanmasına karar verilen yerler şunlar:

Batman Kozluk’a bağlı Konaklı köyü ile Tepecik ve Yamaçlı mahallelerinde 3 ev, 2 bina.

Bursa’da Orhangazi İlçe Belediye binası.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi, Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyü.

Çankırı’nın Hıcıp köyü, Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi.

Rize’nin Kalkandere ilçe merkezi.

Manisa Alaşehir’e bağlı Caberfakılı Mahallesi ve Soma ilçesinde de Pelit Sokak’ta bulunan bir apartman.

Mardin Savur’a bağlı Yeşilalan Mahallesi.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde Yaylakent köyü.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Sıradaki Haber