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22.04.2020 - 20:30 |

229 Nerenin Telefon Kodu? +229 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodları uluslararası telefon aramalarında telefon numarasının önünde bulunan ve aramanın hangi ülkeden yapıldığını gösteren bir koddur. 229 numaralı telefon kodu da bunlardan birisidir. Peki, 229 nerenin telefon kodu? +229 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.

229 Nerenin Telefon Kodu? +229 Hangi Ülkeye Ait?

229 numaralı telefon kodu Batı Afrika’ da yer alan Benin ülkesine ait bir telefon kodudur. Ülke nüfusu 7 milyondur. Benin ülkesinin resmi dili Fransızca, iklimi ise tropikal iklimdir. 

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan bu ülkelerin her biri birer telefon koduna sahiptir. 229 numaralı telefon kodu ise Batı Afrika’ da yer alan benin ülkesine ait bir telefon kodudur. Benin ülkesinden yapılan yurtdışı aramalarında aranan kişinin telefon ekranında 229 numaralı telefon kodu yer alır. Böylelikle aramanın nereden yapıldığı anlaşılır.

 229 Nerenin Alan Kodu?

+229 numaralı telefon kodu Batı Afrika’ da yer alan benin ülkesine ait bir koddur. Yurtdışından gelen aramalarda, arama ekranında +229 numaralı telefon kodu yer alıyor ise bu arama Benin ülkesinden yapılıyor demektir.

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