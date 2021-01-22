23-24 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?

23-24 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Kış aylarına girilmesi ile birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürelerin artmasına bağlı olarak vaka sayılarında da hızlı bir yükseliş yaşanmış vaka sayılarının hızla artmasına bağlı olarak yeniden koronavirüs önlemleri hayatımıza girmişti. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu uygulanmaya başlanan hafta sonu ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları halen devam ediyor. Peki 23-24 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor

YASAKLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

2021 yılının ilk kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada koronavirüs vaka sayılarının istenilen düzeye gelmesinin ardından yasakların kademeli olarak kaldırılacağı açıklaması yapıldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN 15 ŞUBAT ÖNERİSİ! YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam saat 21:00'dan sabah saat 05:00'a kadar uygulanıyor

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi sabah saat 10:00-13:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri hafta içi günleri saat 13:00-16:00 saatleri arasında uygulanıyor. Bu yaş grubu içerisinde olup çalışanlar ise yasaktan muaf tutuluyor.

C19 NEDİR, YASAKLARI NELER?

C19 tabiri, covid-19'u ifade ediyor. Yasakları ise İçişleri Bakanlığı tarafından genelge ile duyurulan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları ve bunların yanından, korona bulaşına neden olabilecek toplu olarak bulunan kapalı mekanların faaliyetlerine geçici süre ara verilmesidir. Öte yandan düğün, nişan gibi organizasyonlar da bu C19'a dahildir.