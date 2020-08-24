23 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 23 Ağustos Pazar tablosunu bu akşam açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(22 AĞUSTOS PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 80.30

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.217

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 795

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.327.466

TOPLAM VAKA SAYISI: 258.249

TOPLAM CAN KAYBI: 6.121

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 237.165











PERU'DA KORKUNÇ OLAY!

Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal eden gece klübüne yapılan polis baskınında izdiham çıktı, olayda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdürü Orlando Velasco Mujica, 120 kişinin katıldığı partinin düzenlendiği gece kulübüne yapılan baskında, kaçmaya çalışanlardan 13'ünün hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Gece kulübünün sahiplerini ve olaydan sorumlu kişileri belirlemek için soruşturma başlatıldığı, 23 kişinin de tutuklandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ''Polis binayı temizlemek için herhangi bir silah veya göz yaşartıcı gaz kullanmadı, insanlar polisten kaçmaya çalışırken 2. kattaki mekandan uzaklaşmaya başlayınca merdivenlerde ezildi.’’ ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19'un yayılmasını önlemede sıkı tedbirler alan Peru, Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan rakamlara göre, şu anda 576 binden fazla vaka ile Latin Amerika'da virüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri durumunda.

Ülkede şu ana kadar 27 binden fazla kişinin virüsten öldüğü bildirildi.