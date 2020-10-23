23 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koroonavirüs vaka sayısı ile ilgili bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor.Bugünkü koronavirüs tablosu verileri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 23 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandın mı?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan dü şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin http://covid19.saglik.gov.tr"

23 EKİM TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

23 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. 23 Ekim koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.