KoroonavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ile ilgili bilgileri SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan paylaÅŸÄ±yor.KoronavirÃ¼s tablosu verileri merak edilen konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. Peki 23 Ekim TÃ¼rkiye koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±n mÄ±?

KORONAVÄ°RÃœS TABLOSUNDA SON DURUM NEDÄ°R?

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ± Twitter'da ÅŸu paylaÅŸÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi;

"BugÃ¼n tespit edilen 2.165 yeni hastamÄ±z var. Toplamda yaklaÅŸÄ±k 13 milyon test yapÄ±ldÄ±. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±mÄ±zda artÄ±ÅŸ devam ediyor. SalgÄ±nla mÃ¼cadelede geldiÄŸimiz noktada elimizdeki en bÃ¼yÃ¼k silah baÅŸta MASKE olmak Ã¼zere tedbirlerdir. MÃ¼cadeleye gÃ¼Ã§ verin. http://covid19.saglik.gov.tr"

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