23 Ekim koronavirÃ¼s tablosu bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¼ncel durum aÃ§Ä±klandÄ±! TÃ¼rkiye'de son dakika koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

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23.10.2020 - 21:03 |

23 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum açÄ±klandÄ±! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayÄ±sÄ± ve ölü sayÄ±sÄ± kaç oldu?

KoronavirÃ¼s tablosu verileri gÃ¼nlÃ¼k olarak vatandaÅŸlarla paylaÅŸÄ±lÄ±yor. KoronavirÃ¼s tablosunda, vaka, Ã¶lÃ¼, test, iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ile ilgili detaylÄ± bilgiler yer alÄ±yor. BugÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s tablosu ile ilgili son dakika geliÅŸmeleri merak konusu. Peki 23 Ekim TÃ¼rkiye'de koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

23 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum açÄ±klandÄ±! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayÄ±sÄ± ve ölü sayÄ±sÄ± kaç oldu?

KoroonavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ile ilgili bilgileri SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan paylaÅŸÄ±yor.BugÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s tablosu verileri merak edilen konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. Peki 23 Ekim TÃ¼rkiye koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±n mÄ±?

KORONAVÄ°RÃœS TABLOSUNDA SON DURUM NEDÄ°R?

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ± Twitter'da ÅŸu paylaÅŸÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi;

"BugÃ¼n tespit edilen 2.165 yeni hastamÄ±z var. Toplamda yaklaÅŸÄ±k 13 milyon test yapÄ±ldÄ±. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±mÄ±zda artÄ±ÅŸ devam ediyor. SalgÄ±nla mÃ¼cadelede geldiÄŸimiz noktada elimizdeki en bÃ¼yÃ¼k silah baÅŸta MASKE olmak Ã¼zere tedbirlerdir. MÃ¼cadeleye gÃ¼Ã§ verin. http://covid19.saglik.gov.tr"

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23 Ekim koronavirÃ¼s tablosu bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¼ncel durum aÃ§Ä±klandÄ± TÃ¼rkiyede son dakika koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu

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Genç kÄ±za sokak ortasÄ±nda bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±BayrampaÅŸa'da bir saldÄ±rgan kaldÄ±rÄ±mda arkadaÅŸÄ±yla yürüyen genç kÄ±zÄ± bÄ±çaklayarak kaçtÄ±. Güvenlik kameralarÄ±na da yansÄ±yan olayda genç kÄ±zÄ±n bacaÄŸÄ±na yedi dikiÅŸ atÄ±lÄ±rken, bÄ±çaklÄ± saldÄ±rgan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
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