23 Ekim koronavirÃ¼s tablosu bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¼ncel durum aÃ§Ä±klandÄ±! TÃ¼rkiye'de son dakika koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

23 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum açÄ±klandÄ±! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayÄ±sÄ± ve ölü sayÄ±sÄ± kaç oldu?
KoronavirÃ¼s tablosu verileri gÃ¼nlÃ¼k olarak vatandaÅŸlarla paylaÅŸÄ±lÄ±yor. KoronavirÃ¼s tablosunda, vaka, Ã¶lÃ¼, test, iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ile ilgili detaylÄ± bilgiler yer alÄ±yor. BugÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s tablosu ile ilgili son dakika geliÅŸmeleri merak konusu. Peki 23 Ekim TÃ¼rkiye'de koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?
KoroonavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ile ilgili bilgileri SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan paylaÅŸÄ±yor.BugÃ¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s tablosu verileri merak edilen konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. Peki 23 Ekim TÃ¼rkiye koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±klandÄ±n mÄ±?
KORONAVÄ°RÃœS TABLOSUNDA SON DURUM NEDÄ°R?
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ± Twitter'da ÅŸu paylaÅŸÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi;
"BugÃ¼n tespit edilen 2.165 yeni hastamÄ±z var. Toplamda yaklaÅŸÄ±k 13 milyon test yapÄ±ldÄ±. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±mÄ±zda artÄ±ÅŸ devam ediyor. SalgÄ±nla mÃ¼cadelede geldiÄŸimiz noktada elimizdeki en bÃ¼yÃ¼k silah baÅŸta MASKE olmak Ã¼zere tedbirlerdir. MÃ¼cadeleye gÃ¼Ã§ verin. http://covid19.saglik.gov.tr"
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