23 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...
Corona virüs ile ilgili sıcak gelişmeler devam ediyor. Dünyada şimdiye dek 500 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ile günün tablosu bu akşam açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum tablosunu vatandaşlarla paylaştı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak az önce açıklanan son dakika haberine göre koronavirüs 450 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Geçtiğimiz gün 3 milyon test barajına yaklaşılmasının ardından toplam vaka sayısı 188.897'e ulaşırken günün can kaybı ise 24 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama öncesi Türkiye'de son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(22 HAZİRAN PAZARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 41.413
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.212
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 24
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.293
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.986.653
TOPLAM VAKA SAYISI: 188.897
TOPLAM CAN KAYBI: 4.974
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 161.533
VİRÜS, AMAZONLARI BİLE ETKİLEDİ!
Corona virüs salgını tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği coğrafyalardan biri haline gelen Latin Amerika'da Brezilya'nın kayıpları gün geçtikçe artıyor. 200 milyondan fazla bir nüfusa ev sahipliği yapan Brezilya'nın dünyaca ünlü Amazon bölgesi de salgından etkilendi.