23 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak az önce açıklanan son dakika haberine göre koronavirüs 450 binden fazla kişinin hayatına mal oldu. Geçtiğimiz gün 3 milyon test barajına yaklaşılmasının ardından toplam vaka sayısı 188.897'e ulaşırken günün can kaybı ise 24 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama öncesi Türkiye'de son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(22 HAZİRAN PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 41.413

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.212

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 24

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.293

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.986.653

TOPLAM VAKA SAYISI: 188.897

TOPLAM CAN KAYBI: 4.974

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 161.533









VİRÜS, AMAZONLARI BİLE ETKİLEDİ!

Corona virüs salgını tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği coğrafyalardan biri haline gelen Latin Amerika'da Brezilya'nın kayıpları gün geçtikçe artıyor. 200 milyondan fazla bir nüfusa ev sahipliği yapan Brezilya'nın dünyaca ünlü Amazon bölgesi de salgından etkilendi.