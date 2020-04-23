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23.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

23 limandan İstiklal Marşı yankılanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında saat 21.00’de İstiklal Marşı okunması etkinliğine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerden de destek verilecek.

23 limandan İstiklal Marşı yankılanacak

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 31 gemiyle yarın 23 limanın ziyaret edileceği, sahile en yakın mesafede demirleyecek gemilerden saat 21.00’de İstiklal Marşı okunacağı belirtildi. Paylaşımda, ziyaret edilecek limanların görüldüğü ve üzerinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz sizin için görevdeyiz, siz evde kalın Türkiyem” ifadesinin bulunduğu haritaya da yer verildi. 

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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