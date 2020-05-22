22.05.2020 - 21:34 |
23 Mayıs bugün Sahur saat (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İl il İstanbul - Ankara - İzmir namaz (Sahur) vakitleri
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan son günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Sahur saatleri 23 Mayıs 2020 imsakiye...
Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin Sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, Sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin Sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
23 MAYIS BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bugün Sahur vakti 03:41
ANKARA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da Sahur vakti 03:32
İZMİR'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de Sahur vakti 04:04
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