23 Mayıs bugün Sahur saat (vakti) kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İl il İstanbul - Ankara - İzmir namaz (Sahur) vakitleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin Sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, Sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin Sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

23 MAYIS BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün Sahur vakti 03:41

ANKARA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da Sahur vakti 03:32

İZMİR'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de Sahur vakti 04:04

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