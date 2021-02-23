23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından güncel verilerle birlikte koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Tabloda; son 24 saatte elde edilen vaka sayısı, ölü sayısı, hasta sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarının yanı sıra test oranları da yer alıyor. Yayımlanan son tabloda vaka sayısı kritik düzeyde yer alıyordu. İşte, 23 Şubat koronavirüs tablosu...

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Kritik korona tablosu her geçen gün daha önemli hal alıyor. Son olarak 8 bin vaka oranı sınırı geçmişti. Merakla beklenen 23 Şubat koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmış değil.

KORONA TABLOSU 22 ŞUBAT

Yayımlanan son tabloda 24 saat içinde; 118.816 test yapıldı, 8.104 vaka tespit edildi, 623 hasta sayısına ulaşıldı, 5.690 hasta iyileşti ve 78 kişi hayatını kaybetti.