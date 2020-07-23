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23.07.2020 - 18:05 |

23 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca yayımladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkında her gün büyük bir araştırma yapılan günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 4,5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 223.315'e ulaştığı belirtildi. 18 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 206.365 olarak duyuruldu...

23 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca yayımladı

23 Temmuz Perşembe gününe ilişkin koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablo... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(23 TEMMUZ PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.343

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 913

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.151

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.446.374

TOPLAM VAKA SAYISI: 223.315

TOPLAM CAN KAYBI: 5.563

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 206.365

23 Temmuz Korona tablosu açıklandı - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Fahrettin Koca yayımladı




ABD'DE CAN KAYBI 150 BİNE YAKLAŞTI

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 925 artışla 4 milyon 102 bin 147'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1217  artarak 146 bin 200'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon  231 bin 871 ile Brezilya, 1 milyon 257 bin 828 ile Hindistan ve 795 bin 38  vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de  salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

New York'ta 436 bin 576 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 617'si  hayatını kaybetti. New York'u 422 binden fazla vakayla California ve 380 bine  yakın vakayla Florida takip etti.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 50 milyon 739 bini,  iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 943 bini geçti.

AFRİKA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KÖTÜ HABER

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan birinin kişisel koruyucu malzeme bulmak olduğunu belirtti.

Moeti, "Bugüne kadar Afrika genelinde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Matshidiso Moeti, sağlık çalışanlarının virüsü eve taşıma korkusu yaşadıklarını, bazı bölgelerde ise virüs nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaşırken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bini geçti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.
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