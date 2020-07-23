23 Temmuz Korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

23 Temmuz Perşembe gününe ilişkin koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak. Yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablo açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(22 TEMMUZ ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.404

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 902

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.203

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.403.031

TOPLAM VAKA SAYISI: 222.402

TOPLAM CAN KAYBI: 5.545

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 205.214









ABD'DE CAN KAYBI 150 BİNE YAKLAŞTI

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 71 bin 925 artışla 4 milyon 102 bin 147'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1217 artarak 146 bin 200'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 231 bin 871 ile Brezilya, 1 milyon 257 bin 828 ile Hindistan ve 795 bin 38 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

New York'ta 436 bin 576 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 617'si hayatını kaybetti. New York'u 422 binden fazla vakayla California ve 380 bine yakın vakayla Florida takip etti.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 50 milyon 739 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 943 bini geçti.



AFRİKA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KÖTÜ HABER

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşadığı en büyük zorluklardan birinin kişisel koruyucu malzeme bulmak olduğunu belirtti.



Moeti, "Bugüne kadar Afrika genelinde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Matshidiso Moeti, sağlık çalışanlarının virüsü eve taşıma korkusu yaşadıklarını, bazı bölgelerde ise virüs nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 800 bine yaklaşırken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bini geçti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir şeklinde sıralandı.