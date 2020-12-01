23 yaşındaki anne, bebeğini kucağına alamadan koronaya yenildi!

Kızı Nehir Kadı’yı dünyaya getirmeden 3 gün önce koronavirüse yakalanan 23 yaşındaki Nagihan Kadı, doğumdan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı.

Virüsün ciğerlerini sarması ile birlikte durumu daha da ağırlaşan Kadı’nın tedavisine İstanbul’da özel bir hastanede devam edildi. Yaklaşık 2 haftadır yaşam mücadelesi veren anne Kadı’nın Sağlık Bakanlığı’ndan kök hücre tedavisi için onay alınmış ve tedavisi için kampanya başlatılmıştı.

Minik kızı Nehir’i kucağına alamadan yaşamını yitiren genç annenin acı vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.