MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 23 yaşındaki FETÖ zanlısı öğrenci yakalandı!
ABONE OL
31.08.2020 - 12:27 | | İHA

23 yaşındaki FETÖ zanlısı öğrenci yakalandı!

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında aranan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi M.E. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

23 yaşındaki FETÖ zanlısı öğrenci yakalandı!

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan arama kararıyla, harekete geçen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında üniversite öğrencisi M.E. (23) isimli zanlıyı Kurtuluş Mahallesindeki ikametgahında yakaladı.

Alaşehir Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.E. Uşak KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur teknesi koştuMuğla'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgeden geçen tur teknesi tarafından fark edilerek, tekneye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

KPSS tercihleri başladı, tercih nasıl yapılır? (KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı)

KPSS tercihleri başladı, tercih nasıl yapılır? (KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı)

Sıradaki Haber