23 yaşındaki genç 17 gündür kayıp!

Eylül ayı başında Ankara'dan Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde ikamet eden babası Ceyhan Barin'i ziyaret için gelen Fatih Barin, 6 Eylül'de Ankara'ya gitmek için bilet aldı. Babasıyla birlikte saat 15'de hareket edecek otobüsü için Bursa terminaline gelen Barin, otobüse binerek terminalden ayrılırken, Barın'dan bir daha haber alınamadı. Otobüste cep telefonunu kapatan Barin'ın Ankara'da inmediği öğrenilirken, yakınları 23 yaşındaki Fatih Barin için emniyete kayıp ihbarında bulundu.

17 gündür Barin'dan haber alamayan ailesi, "Barin'ın hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin insaniyet namına 155'e veya 0538 880 19 89 no'lu telefon numarasına haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.