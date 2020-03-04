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04.03.2020 - 10:24 | | İHA

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu!

Adana'da 23 yaşındaki genç, ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu!

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi mahalledeki ormanlık alanda gezerken yol kenarında park edilmiş lüks bir otomobil yakınında ağaçta asılı bir şahsın olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Cesedin Rıdvan Y.'ye (23) ait olduğunu belirleyen polis otomobilde yaptığı incelemede kan izlerine rastlarken, şahsın bileklerinin de kesik olduğunu gördü. Polis şahsın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, ailesinin ise Rıdvan Y'nin hiçbir sorunu olmadığını, intihar etmiş olabileceğini düşünmediklerini söylediği öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

 

Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
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