MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı
ABONE OL
03.09.2020 - 12:45 | | DHA

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'kasten adam öldürme' ve 'yaralam' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın, polis ekiplerince yakalandı.

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem Sayın'ın ilçede olduğu bilgisini elde etti. Teknik ve fiziki takip ile Sayın'ın adresi belirlendi.

Geçen salı akşamı, çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Adem Sayın,

Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sokak'taki bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayın, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Genç kız 4'üncü kattan böyle düştüBingöl'de bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan 17 yaşındaki genç kızın düşme anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sevk edildiği Elazığ'da tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, tatil beldesinde yakalandı

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

3 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

3 yaşındaki kız, sosyal medya dolandırıcısına ailesinin altınlarını kaptırdı

Sıradaki Haber