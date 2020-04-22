230 Nerenin Telefon Kodu? +230 Hangi Ülkeye Ait?

230 telefon kodu ile aranan kişiler telefon kodunun nereye ait olduğunu merak etmektedirler. 230 telefon kodu yabancı bir telefon kodudur. 230 telefon kodu ile arandıysanız Moris Adaları tarafından aranmışsınız demektir. Moris Adaları ülkesi Hint okyanusunda bulunan bir ülkedir. Eğer 230 ile başlayan bir telefon sizi aradıysa yurt dışında ki bir ülkeden arandığınıza emin olabilirsiniz.

230 Nerenin Alan Kodu?

Her ülkeye ait bir telefon kodu bulunmaktadır. +230 telefon kodu ise Moris Adaları ülkesine ait bir telefon kodudur. Moris Adaları parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilen Hint okyanusunda bulunan 1.2 milyon nüfusu bulunan bir ada ülkesidir.