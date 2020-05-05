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05.05.2020 - 17:53 | | DHA

231 kişinin daha karantina süresi doldu!

Almanya ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 Türk vatandaşı, corona virüs tedbirleri kapsamında Uşak'taki 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine gönderildi.

Almanya ve Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 231 kişi, Uşak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürecinin ardından bu sabah memleketlerine gönderildi. Uşak Valiliği ve AFAD ekipleri koordinesinde başlayan tahliye işlemlerinde 14 otobüs ile karantina sürecini tamamlayanlar, memleketlerine götürüldü.

Vali Funda Kocabıyık, "Misafirlerimizde yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. İlimizden ayrılan misafirlerimize ileriki hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.

 

 

İnşaası süren hastanenin tamamlanan bölümlerini görüntülendiYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanedeki çalışmaları ve tamamlanan kısımları görüntüledi.
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