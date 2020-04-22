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22.04.2020 - 20:26 |

231 Nerenin Telefon Kodu? +231 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde bulunan bütün ülkeler telefon kodlarına sahiplerdir. Ülkelerin telefon kodları yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde yer alır. Böylece gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı öğrenilir. 231 numaralı telefon kodu da bu ülke kodlarından birisidir. Peki, 231 nerenin telefon kodu? +231 hangi ülkeye ait? İşte 231 alan koduna ait tüm bilgileri sizler için hazırladık.

231 Nerenin Telefon Kodu? +231 Hangi Ülkeye Ait?

231 numaralı telefon kodu Batı Afrika’da ve Kuzey Okyanusun kıyısında yer alan Liberya ülkesine ait bir telefon kodudur.

231 Nerenin Alan Kodu?

231 numaralı telefon kodu Batı Afrika’da Kuzey Okyanusun kıyısında yer alan Liberya ülkesine aittir. Liberya 4 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Ülkede tropikal iklim görülmektedir. Bu sebeple yazları sıcak ve bulutlu, kışları ise sıcak ve kuru geçmektedir. Ülkenin başkenti Monrovia’dır. Liberya ülkesinden yapılan yurtdışı aramalarında arayan telefon numarasının önünde ülke kodu, 231 yer almaktadır. 

Liberya ülkesi Batı Afrika’da Kuzey Okyanusun kıyısında yer alan bir ülkedir. Telefon kodu ise +231 numarasıdır. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +231 numaralı kod bulunuyorsa bu arama Liberya ülkesinden yapılıyor demektir. 

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