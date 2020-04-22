232 Alan Kodu Nerenin? 0232 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan iller alan kodlarına sahiptir. Ülkemizdeki illerin bazıları birden fazla alan koduna sahip olabilir.

232 Nerenin Alan Kodu?

232 numaralı alan kodu ülkemizden İzmir şehrine aittir. İzmir şehri dışından İzmir'de olan bir sabit numarayı arayabilmek için alan kodu 0232 telefon numarasının önüne yazılmalıdır. İzmir sınırları içerisinde veya İzmir ilçeleri arasında yapılacak aramalarda ise bu alan kodunun kullanılmasına gerek

yoktur. Alan kodları sadece şehirler arası aramalarda kullanılır.

0232 numaralı alan kodu İzmir iline ait bir koddur. Şehirler arası gelen aramalarda arayan numaranın önündeki alan kodu 0232 ise bu arama İzmir'den yapılıyor demektir. Veya başka bir şehirden İzmir sınırları içerisinde sabit bir numara aranmak istendiğinde 0232 numaralı alan kodunun girilmesi gerekmektedir.