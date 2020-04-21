232 Nerenin Telefon Kodu? +232 Hangi Ülkeye Ait?

Hem ülkenin hem de ülke içerisindeki şehirlerin kendine özgü numara kodları bulunmaktadır. O ülke ve şehirleri arayabilmek için öncelikle kodu tuşlamak gerekir.

232 Nerenin Telefon Kodu?

Birçok kişi aramak istediği şehir söz konusu olduğunda o şehrin kodunu unutabiliyor. Örneğin 232 nerenin diye merak ediyorsanız İzmir şehrine ait olduğunu söylemek mümkün. İzmir'deki farklı semtlerde biri ya da birilerini aramak istediğinizde, Öncelikle 232 kodunu tuşlamak gerekmektedir.

+232 Hangi Ülkeye Ait?

Şehir kod numaraları ile beraber ayrıca ülke kodları bulunmaktadır. Bu bağlamda +232 Sierra Leone ülkesinin alan kodudur. Pek çok azınlık ailenin yaşadığı bu ülke genel olarak siyahilerden oluşur. Halkın inançları farklılık oluştursa dahi tek bir çatı altında mutlu şekilde yaşayan ülkeler arasında yer alıyor.