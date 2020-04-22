234 Nerenin Telefon Kodu? +234 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'nin tüm şehirlerine ait alan kodları bulunmaktadır. Fakat ülkemizde 234 numaralı bir alan kodu bulunmaktadır.

234 Nerenin Alan Kodu?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunur. Ve her ülkeye ait birer telefon kod numarası bulunur. Bu kodlardan birisi de 234 numaralı telefon kodudur. 234 numaralı kod Batı Afrika'da bulunan Nijerya ülkesine aittir. Telefona arama geldiği zaman numaranın önünde 234 kodu bulunuyorsa bilinmelidir ki bu arama Nijerya'dan yapılmaktadır.

Dünyada bulunan bütün ülkeler telefon kodu numarasına sahiptir. Yurt dışından başka bir ülke aranmak istendiğinde alan kodları mutlaka girilmelidir. Bu ülkelerden birisi de Nijerya'dır. +234 numaralı kod Batı Afrika'da bulunan Nijerya ülkesine aittir. Ülkemizden Nijerya'da bir yer aranmak istendiğinde ilk olarak ülkenin kodu tuşlanır. Daha sonra aranacak yerin alan kodu tuşlanır. Son olarak da aranacak kişinin telefon numarası tuşlanır.