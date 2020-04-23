235 Nerenin Telefon Kodu? +235 Hangi Ülkeye Ait?

Telefonunuza 235 telefon kodu ile bir arama gelebilir. Böyle bir durumda aramanın kimden ve hangi ülkeden geldiğini bilmiyorsanız sizde 235 telefon kodunun nereye ait olduğu konusunda bir merak uyanabilir.

Eğer telefonunuzda 235 telefon kodu ile başlayan bir arama gelmiş ise, söz konusu aramanın Çad'dan geldiğini anlayabilirsiniz. Çad denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi olup Orta Afrika'da bulunan bir ülkedir. Bu ülkede yaşayan bir dostunuzu ya da arkadaşınızı Türkiye'den aramak istediğinizde öncelikle 235 rakamlarınızı tuşlamanız gerekir.

235 Nerenin Alan Kodu?

Sizin arayan numara eğer + 235 ile başlıyorsa, size gelen bu arama Çad devleti sınırları içerisinden yapılmış demektir. Bu durumda +235 hangi ülkeye ait sorusunun cevabı Çad ülkesidir. Eğer Çad'da yaşayan bir yakınınızı yahut dostunuzu aramak istiyorsanız ilk olarak Çad'ın telefon kodu olan + 235'i tuşlamanız gerekir. Örnek; 235 XXX XX XX şeklinde.