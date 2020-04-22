237 Nerenin Telefon Kodu? +237 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait alan kodları da bulunmaktadır. Böylelikle şehirlerarası telefon görüşmelerinde hangi ilden arama yapıldığı öğrenilebilir.



237 Nerenin Alan Kodu?



Ülkemizde 237 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. +237 ülke kodu bulunmaktadır. Bu da Kamerun ülkesine aittir.



Tüm ülkeler birer telefon kodlarına sahiptir. Bu kodlardan birisi de +237 numaralı telefon kodudur. +237 numaralı kod Afrika'nın Batısında Kamerun ülkesine aittir. Bu nedenle ülkemizden Kamerun ülkesi aranmak istendiğinde numaranın başına +237 yazılmalıdır. Bunun dışında alan kodu da girilmelidir. İlk olarak ülkenin telefon kodu girilir. Daha sonra aranacak olan yerin alan kodu girilir. Son olarak da telefon numarası girilip aranabilir.