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23.04.2020 - 01:38 |

238 Nerenin Telefon Kodu? +238 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde yer alan bütün ülkelerin telefon kodları bulunur. Bu kodlar yurtdışından gelen aramaların hangi ülkelerden arandığını gösterir. Bu kodlardan birisi de 238 numaralı koddur. Peki, 238 nerenin telefon kodu? +238 hangi ülkeye ait? 238 alan kodu hakkında tüm bilgileri sizler için hazırladık.

238 Nerenin Telefon Kodu? +238 Hangi Ülkeye Ait?

Dünyadaki bütün ülkeler telefon kodlarına sahiptir. Bunlardan birisi de 238 numaralı telefon kodudur. 238 numaralı telefon kodu Batı Afrika ve Atlas Okyanusunun ortasında kalan ve bir Afrika adası olan Kap Verd adasına aittir. 

238 Nerenin Alan Kodu?

+238 numaralı telefon kodu Batı Afrika ve Atlas Okyanusunun ortasında kalan ve bir Afrika adası olan Kap Verd adasına aittir. Kap Verd adası birçok küçük adanın birleşmesi ile oluşmuştur. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının başındaki ülke kodunun +238 olması durumunda bu arama Afrika ülkesine bağlı Kap Verd adasından yapıldığı bilinir. Bunun dışında alan kodu da yer almaktadır. Böylelikle yurtdışından gelen aramalarda ilk olarak ülke kodu bulunur. Daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası yer alır. 

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