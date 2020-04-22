Telefonunuzda 239 ile baÅŸlayan bir arama gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde aklÄ±nÄ±za elbette 239 nerenin sorusu takÄ±lacak ve bu sorunuza cevap aramaya baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Bu cevap arayacaÄŸÄ±nÄ±z sorunun cevabÄ± ise Sao Tome ve Principe olacaktÄ±r. KÄ±saca 239 telefon kodu Sao Tome Principe Ã¼lkesine aittir.Â

Sao Tome Pirincipe, Afrika kÄ±tasÄ±nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k ikinci Ã¼lkesi olma Ã¶zelliÄŸine sahiptir. Bu Ã¼lkeden sizin telefonunuza arama yapan bir kiÅŸinin telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 239 kodu yer alacaktÄ±r. Bu Ã¼lkeden TÃ¼rkiye'ye yahut herhangi bir Ã¼lkede yaÅŸayan bir kiÅŸiye telefon aramasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 239 telefon kodu arama yapÄ±lan telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alÄ±r.Â

239 Nerenin Alan Kodu?Â

Telefonunuza gelen aramada telefon numarasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 239 ile baÅŸlayan bir numara gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde + 239 hangi Ã¼lkeye ait sorusu aklÄ±nÄ±za gelebilir. Bu soruya bulacaÄŸÄ±nÄ±z cevap ise Sao Tome Principe olacaktÄ±r. Bu Ã¼lkeden telefonunuza gelen aramalardaki telefon numaralarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda + 239 kodunu gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Bu telefon kodu Sao Tome Principe devleti dÄ±ÅŸÄ±nda olan kiÅŸilerin telefonunda gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Yani Ã¼lkeye ait olan telefon kodunu bu Ã¼lkenin dÄ±ÅŸÄ±nda olmanÄ±z durumunda gÃ¶rmeniz sÃ¶z konusudur.Â







